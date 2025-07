Luca Mazzitelli è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Accordo raggiunto col Como per un prestito con diritto di riscatto, col centrocampista che presumibilmente farà le visite mediche nella giornata di domani. Classe ‘95, era stato portato dal direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi sia al Sassuolo nel 2016 sia al Frosinone nel 2022.

Dopo Mazzitelli, l’obiettivo del Cagliari resta un attaccante. Semih Kiliçsoy del Beşiktaş non è ancora sfumato, anche se i turchi non lo libereranno prima del ritorno di Europa League con lo Shakhtar Donetsk. Si riapre l’opzione legata a Sebastiano Esposito, in uscita dall’Inter e già trattato nelle scorse settimane.

In uscita, Mateusz Wieteska al Kocaelispor è in dirittura d’arrivo. Al suo posto, un’idea porta a Saba Goglichidze dell’Empoli.

