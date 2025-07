È appena retrocessa in serie B, ma le due categorie di differenza ci sono: al Comunale di Longone il Venezia si impone sulla Torres per 5-0 dopo un primo tempo che l'ha vista dilagare nell'ultimo quarto d'ora. Va ricordato inoltre che per il venezia era la terza amichevole (tutte stravinte) mentre i rossoblù erano al debutto.

Il tecnico Pazienza ha ricalcato il modulo del predecessore Greco: 3-4-2-1 con Mastinu, capitano, a centrocampo e due trequartisti dietro il centravanti Diakite. L'ivoriano è l'unico attaccante rimasto di un reparto smantellato: sono partiti Scotto, Fischnaller, Nanni, Varela e anche Zamparo, rientrato al Vicenza.

Non a caso l'allenatore rossoblù ha evidenziato: "Dal mercato ci aspettiamo giocatori in quel reparto".

Torres primo tempo (3-4-2-1): Zaccagno, Biagetti, Antonelli, Fabriani; Zecca, Brentan, Mastinu, Zambataro; Carboni, Lunghi; Diakite. All. Pazienza.

