Nuovo rinforzo per il centrocampo rossoblù: il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Luca Mazzitelli. Il centrocampista romano, classe 1995, arriva in Sardegna dal Como con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/26, con diritto di riscatto.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Mazzitelli ha debuttato in Serie A con i giallorossi a soli 18 anni, il 18 maggio 2014.

Da lì ha preso il via una carriera solida e ricca di esperienza tra Serie A e B, con tappe significative in squadre come Südtirol, Brescia, Sassuolo, Genoa, Entella, Pisa, Monza, Frosinone e Sassuolo.

Dotato di una buona tecnica individuale, grande dinamismo e intelligenza tattica, Mazzitelli è un centrocampista completo e duttile: può giocare come mezz’ala, interno o regista davanti alla difesa. Coniuga fisicità e qualità, ed è abile sia in fase di interdizione che in quella offensiva, grazie al suo inserimento senza palla e al tiro da fuori area.

Tra i momenti più significativi della sua carriera recente spiccano le promozioni in Serie A con Monza e Frosinone. Proprio con i ciociari, di cui è stato capitano, ha segnato la sua prima doppietta nella massima serie il 17 settembre 2023, contro il Sassuolo.

Nella prima parte della scorsa stagione ha militato nel Como, prima di rientrare in prestito al Sassuolo, contribuendo alla promozione dei neroverdi. Ora è pronto a mettersi al servizio di mister Nicola e a offrire esperienza e qualità alla mediana del Cagliari.

© Riproduzione riservata