«Mi sento di essere ottimista: Punta Molentis rinascerà, ma serve pazienza, non esistono ricette magiche». Gianluigi Bacchetta, professore ordinario di Botanica dell’Università di Cagliari è stato tra i primi a chiamare il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì dopo l’incendio di domenica sera per offrire vicinanza e aiuto. «

Il danno che è stato arrecato è ingente in termini di superficie. Servirà un progetto con la partecipazione di diversi esperti – spiega Bacchetta – . Come Università e, in particolar modo, come Centro conservazione biodiversità e Banca del germoplasma della Sardegna da oltre vent’anni collaboriamo con il Comune di Villasimius e con l’Area marina protetta, avendo realizzato diversi progetti di rinaturazione e conservazione ex situ del germoplasma. Per questo fortunatamente abbiamo a disposizione dati che ci aiuteranno a progettare interventi di recupero e restauro ambientale dei territori percorsi dal fuoco».

Difficile fornire tempi certi sul ripristino dei luoghi devastati dalle fiamme ma, in attesa degli impianti dell’Università, qualcosa potrebbe accadere già dopo l’estate.

