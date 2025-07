Domani, martedì 29 luglio, in edicola con L’Unione Sarda il calendario del Girone B di Serie C, con tutte le partite della Torres. Nelle pagine sportive del giornale, in formato cartaceo e in digitale sull’app L’Unione Digital, tutti gli appuntamenti dei sassaresi nel nuovo campionato.

La Serie C prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto, con la Torres impegnata la domenica al Vanni Sanna contro il Pontedera.

Il campionato vedrà concludersi la regular season domenica 26 aprile 2025. Poi, come di consueto, playoff e playout.

