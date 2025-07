La presenza di Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, e Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia, al Trofeo Gigi Riva di sabato sera era già stata annunciata la settimana scorsa, coi due Campioni del Mondo del 2006 che saranno all’Unipol Domus per omaggiare il Mito. Ma entrambi, prima della partita fra Cagliari e Saint-Étienne, faranno tappa anche al Crai Sport Center.

Gattuso e Buffon saranno presenti ad Assemini in mattinata, a poche ore dalla partita, per incontrare la squadra e lo staff tecnico guidato da Fabio Pisacane. Si tratta del tour che il nuovo commissario tecnico della Nazionale, atteso il 5 settembre dall’esordio sulla panchina azzurra contro l’Estonia a Bergamo nelle qualificazioni ai Mondiali, sta facendo in questi giorni con le varie squadre di Serie A prima dell’inizio del campionato.

Nella giornata di oggi, Gattuso e Buffon (assieme ai collaboratori Luigi Riccio e Leonardo Bonucci) hanno visitato la Juventus alla Continassa. Una scelta precisa, quella di Gattuso, per costruire da subito un rapporto diretto con società e giocatori in vista dei prossimi impegni ufficiali. Prima di Cagliari, il tour sarà domani ad Appiano Gentile per incontrare l’Inter e a seguire il 13 agosto a Udine.

