«Gli incendi che nell'ultima settimana hanno colpito la Sardegna e la Sicilia impongono una riflessione seria su un fenomeno che ormai possiamo definire strutturale. Non si può parlare di "emergenza" se, ogni anno, ci ritroviamo a contare i territori delle nostre isole devastati dal fuoco appiccato da mano criminale. Al lavoro delle donne e degli uomini impegnati a fronteggiare il fuoco – a cui va la nostra gratitudine – devono affiancarsi formazione continua, risorse economiche adeguate e mezzi efficienti, per poter intervenire con tempestività e limitare la propagazione delle fiamme. Per questa ragione, abbiamo presentato un emendamento al Ddl sulle zone montane, attualmente in discussione al Senato, chiedendo al Ministro per la Protezione Civile di definire procedure urgenti per dotare stabilmente le Regioni Sardegna e Sicilia di tre Canadair aggiuntivi ciascuna». Lo affermano in una nota i Senatori del Partito Democratico Marco Meloni e Antonio Nicita, eletti rispettivamente in Sardegna e Sicilia.

Si tratta, spiegano Meloni e Nicita, di «un investimento che ridurrebbe sensibilmente i tempi di reazione, aumenterebbe l'efficacia degli interventi e renderebbe più sostenibili i costi del soccorso aereo antincendio. Siamo consapevoli che serva una strategia sistemica e condivisa, che coinvolga i territori e le istituzioni regionali e nazionali e che si occupi anche di prevenzione e controllo del territorio. Ma siamo convinti che questo sia un primo passo concreto per proteggere le nostre comunità».

«Il Ministro Musumeci», che, come noi, è isolano e ha ricoperto ruoli di primo piano nelle istituzioni siciliane, «sa bene cosa significhi vedere il fuoco inghiottire ettari di territorio. Confidiamo che, almeno lui, scelga di ascoltare il grido delle nostre isole», concludono Nicita e Meloni.

(Unioneonline)

