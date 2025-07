Belen Rodriguez in vacanza in Sardegna.

La modella argentina si è rilassata sulla spiaggia di Rena Majore, Aglientu, la stessa dove è stato girato il film La Sirenetta, chiacchierando anche con gli altri turisti e il personale del chiosco della spiaggia, Paradise Beach.

Con lei i figli: Santiago, 12 anni, nato dall’amore con l’ex marito Stefano De Martino, e la piccola Luna Marì, 4, avuta dall’hairstylist Antonino Spinalbese.

La showgirl attualmente sarebbe single ma non le è stato risparmiato il momento gossip.

Il settimanale “Chi” l’ha paparazzata accanto ad Andrea Foriglio, osteopata ed ex corteggiatore di “Uomini e Donne”. Tra i due, però, solo un rapporto di lavoro: si sono conosciuti a Milano, dove lei ha avuto bisogno di una seduta, si sono incontrati in spiaggia per caso e hanno fatto due chiacchiere sotto l’ombrellone.

Qualcuno sui social ha anche ipotizzato che fosse incinta. Ma lei ha liquidato subito la questione: «È la salopette».

