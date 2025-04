Niente Moise Kean per Cagliari-Fiorentina. Un’assenza pesantissima per i viola, che dovranno fare a meno del loro miglior marcatore: 17 gol in 29 presenze, secondo in classifica marcatori in Serie A dietro Mateo Retegui dell’Atalanta (23). L’attaccante classe 2000 ha lasciato il ritiro in anticipo e fa rientro in Toscana, per motivi ancora da accertare. Kean aveva segnato il 2-2 valso la qualificazione alle semifinali di Uefa Conference League giovedì contro il Celje.

Al posto di Kean, l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino sarà costretto a rivoluzionare l’attacco per Cagliari. Doveva giocare già Albert Guðmundsson, ora avrà un nuovo partner offensivo: o Lucas Beltrán, opzione favorita per confermare il 3-5-2, oppure Nicolò Zaniolo che può agire sia come seconda punta sia come trequartista. Quest’ultimo ha già segnato all’Unipol Domus in stagione, il 14 dicembre quando era ancora all’Atalanta (0-1).

Per il resto, in vista di Cagliari-Fiorentina, nei viola dovrebbe essere confermata la presenza di David de Gea in porta. Si fosse giocato lunedì, quando era in programma la partita, il portiere spagnolo era in dubbio: i due giorni in più gli hanno permesso di recuperare, sarà regolarmente tra i pali. Oltre a Kean, l’altro indisponibile è Andrea Colpani che non è nemmeno partito domenica, quando i toscani sono arrivati in Sardegna (per poi non fare ritorno a Firenze una volta saputa la data del recupero).

