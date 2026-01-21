Temporali, venti con raffiche oltre i 120 km/h e mareggiate a flagellare le coste. Il ciclone Harry non dà tregua, e l'allarme non è ancora finito.

Il maltempo che da lunedì sta colpendo la Sardegna andrà avanti anche nelle prossime ore, tanto che la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso che proroga anche per oggi l’allerta rossa nel Cagliaritano, nel Campidano e in Ogliastra. Il Sulcis resta rosso per altre 24 ore sul rischio idrogeologico, mentre idraulico è diventato arancione. Le zone di Tirso e Gallura, invece, sono passate da criticità elevata a moderata (colore arancione), di qui la riapertura di scuole e uffici pubblici.

Prolungate dunque in diverse città, Cagliari compresa, le chiusure di scuole, parchi, giardini, uffici pubblici. Fenomeni comunque in attenuazione dal pomeriggio.

Ciclone Harry, Poetto (Marina Piccola)

In 48 ore è caduta la pioggia di quasi 4 mesi. La 195 è stata devastata dalla mareggiata, lungo il tratto costiero tra Cagliari e Capoterra si registrano numerosi cedimenti. Decine di famiglie sono state evacuate a Capoterra e Sinnai, dove un anziano è stato soccorso nella sua abitazione a Teulaxia. A Cagliari il quartiere del Poetto è sott’acqua, le onde hanno raggiunto chioschi e ristoranti. Allagamenti si registrano pure nel Nuorese, a Cala Gonone ingenti danni al porto e ad alcune case raggiunte dal mare. A Tortolì un albero è crollato per il forte vento finendo su un'auto i cui 2 occupanti sono rimasti feriti in maniera non grave.

LA DIRETTA

Ore 8.20 – I dati dalla rete pluviometrica

La pioggia di quasi quattro mesi concentrata in 48 ore, se si pensa che mediamente nell'Isola cadono quasi 600 mm di pioggia in un anno con punte sino a 1500 sui rilievi. Il record si registra a Villagrande Strisaili, l’aggiornamento di questa mattina parla di 387 millimetri di acqua caduti in due giorni. Sono 370 quelli caduti invece a Urzulei, 280 a Gairo, 241 a Jerzu. È l’Ogliastra la zona più colpita dalle piogge. Scendendo più a sud si registrano 187 mm a Sinnai.

© Riproduzione riservata