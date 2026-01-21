Sopralluogo questa mattina a Tasonis sul corso del rio che ieri ha rischiato di straripare. Presenti il Coc, la sindaca Barbara Pusceddu e la Polizia locale.

I pericoli sembrano rientrati: nel 2019 lo stesso rio fece ugualmente paura allagando i terreni confinanti e danneggiando anche un ponte poi ricostruito dall'amministrazione comunale.

Ieri come è noto quattro famiglie hanno spontaneamente lasciato le loro abitazioni non lontane dal corso d'acqua. Oggi situazione più tranquilla anche perché ha smesso di piovere.

Intanto i volontari del Vab stanno provvedendo a portare dei medicinali ad una famiglia che li aveva richiesti.

Ieri mattina si era intervenuti col "Soccorso Sinnai" che, con un suo mezzo 4-4, aveva prestato soccorso ad un novantenne ospite in una abitazione a Taulaxia, ad alcuni chilometri dal paese e che aveva necessità di rientrare per delle cure. Un’emergenza insomma senza grandi paure con la situazione che oggi, stando alle previsioni meteo, dovrebbe stabilizzarsi.

