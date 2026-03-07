Centrosinistra diviso in mille rivoli nella corsa per la poltrona più importante del Comune di Tempio. Nelle ultime ore la segreteria provinciale del Pd ha escluso la chiusura di un accordo a sostegno della lista che propone il nome dell’ex primo cittadino Romeo Frediani. La situazione del Partito Democratico a Tempio è difficile, una parte sarebbe pronta a sostenere il sindaco uscente, Gianni Addis, un’altra si è accordata con l’ex assessore regionale, Andrea Biancareddu. In ogni caso Frediani avrebbe già incassato il sostegno di una rilevante quota dei democratici.

Sinistra Italiana invece ha chiuso l’accordo con Fabrizio Carta. Il consigliere comunale uscente, Nicola Comerci, entra nella lista di Carta e lavora per il coinvolgimento di altri esponenti del centrosinistra.

