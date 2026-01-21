La notte è trascorsa tranquilla e la paura è rientrata a Maddalena Spiaggia, la borgata di Capoterra più colpita dalla furia della mareggiata.

Stamani le idrovore della protezione civile sono al lavoro, col supporto della polizia locale e dei barracelli.

Le famiglie che ieri sera hanno risposto all'ordinanza di sgombero del sindaco stanno via via rientrando nelle loro abitazioni. «Stanotte possono finalmente dormire sotto il loro tetto», dice il sindaco Beniamino Garau che sta soprintendendo alle operazioni.

Adesso comincia la conta dei danni.

