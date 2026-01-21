La pioggia di quasi quattro mesi concentrata in 48 ore, se si pensa che mediamente nell'Isola cadono quasi 600 mm di pioggia in un anno con punte sino a 1.500 sui rilievi.

Il record si registra a Villagrande Strisaili, l’aggiornamento di questa mattina parla di 387 millimetri di acqua caduti in due giorni. Sono 370 quelli caduti invece a Urzulei, 283 a Gairo, 241 a Jerzu.

Secondo i dati della rete pluviometrica aggiornati a questa mattina è l’Ogliastra la zona più colpita dalle piogge. Scendendo più a sud si registrano 187 mm a Sinnai. E ancora, risalendo a cercare le zone che hanno superato i 150 mm abbiamo: 209 a Lodè, 157 a Tertenia, 190 a Ilbono, 162 a Sadali, 151 a Esterzili, 176 a Baunei, 160 a Orune, 171 ad Alà dei Sardi.

Superano i 100 Pula, Castiadas, Escalaplano e la zona a ridosso del Flumendosa, Fonni, Mamoiada, Orani, Nuoro (137), Onanì, Padru.

(Unioneonline/L)

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO

© Riproduzione riservata