In 48 ore è caduta la pioggia di quattro mesi: record in Ogliastra, 387 mm a Villagrande, 370 a UrzuleiI dati dalla rete pluviometrica, nel sud Sinnai la più colpita con 187 millimetri
La pioggia di quasi quattro mesi concentrata in 48 ore, se si pensa che mediamente nell'Isola cadono quasi 600 mm di pioggia in un anno con punte sino a 1.500 sui rilievi.
Il record si registra a Villagrande Strisaili, l’aggiornamento di questa mattina parla di 387 millimetri di acqua caduti in due giorni. Sono 370 quelli caduti invece a Urzulei, 283 a Gairo, 241 a Jerzu.
Secondo i dati della rete pluviometrica aggiornati a questa mattina è l’Ogliastra la zona più colpita dalle piogge. Scendendo più a sud si registrano 187 mm a Sinnai. E ancora, risalendo a cercare le zone che hanno superato i 150 mm abbiamo: 209 a Lodè, 157 a Tertenia, 190 a Ilbono, 162 a Sadali, 151 a Esterzili, 176 a Baunei, 160 a Orune, 171 ad Alà dei Sardi.
Superano i 100 Pula, Castiadas, Escalaplano e la zona a ridosso del Flumendosa, Fonni, Mamoiada, Orani, Nuoro (137), Onanì, Padru.
