Ad aprile è previsto l’avvio del secondo lotto della strada “Burcei-Sinnai-Maracalagonis”, con i lavori che prevedono l’avvio del progetto per un tratto di 800 metri lineari, dalla periferia di Burcei. Il primo lotto è stato invece già realizzato allo sbocco con la vecchia Orientale sarda. Il terzo e ultimo lotto sarà avviato nel 2027 con l’ ultimazione della nuova strada entro il 2031. Un crono-programma e un impegno illustrato il 29 gennaio scorso durante un convegno aperto al pubblico dalla Città metropolitana di Cagliari.

Non manca però la preoccupazione. Mobilitato il “Comitato cittadino per la strada” (con 150 adesioni) che in un documento lamenta la mancata consegna del crono-programma dei lavori. Vittorio Monni, Salvatore Malloru, Diego Atzeni, Alessandro Zuncheddu e Andrea Lobina in rappresentanza dello stesso Comitato, si dichiarano preoccupati. «Aprile si avvicina ma ancora non abbiano ottenuto ufficialmente il crono-programma promesso, nonostante le assicurazioni fatte a gennaio. Una documentazione, con la relazione dettagliata sui lavori, che sarebbe dovuta arrivare nei giorni successivi al convegno e del quale ancora non c'è traccia».

"Abbiamo diritto come cittadini-aggiunge Vittorio Monni- di essere informato sulla situazione. Vogliamo un documento ufficiale col quale la Città metropolitana, ci dà tempi certi sulla realizzazione dell'opera. Ricordo che aspettiamo da tantissimi anni: il paese è stato, chiede certezze”.

“Senza collegamenti efficienti- dice l'imprenditore turistico Salvatore Malloru- non c’è sviluppo. I giovani se ne vanno, le attività soffrono e il paese muore. Questa strada è di vitale importanza”. Alessandro Zuncheddu - artigiano edile: “Sono decenni che sentiamo annunci e promesse. La pazienza è finita”.

Diego Atzeni, presidente della associazione Misericordia di Burcei richiama il tema della sicurezza: “La viabilità attuale presenta criticità evidenti. Anche i mezzi di soccorso subiscono ritardi. È in gioco c'è anche la salute di tutti”. Andrea Lobina annuncia possibili nuove iniziative: “Se non arriveranno risposte immediate organizzeremo nuove forme di protesta civile ma determinate. Non resteremo in silenzio”.

