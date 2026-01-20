Il mare entra nelle strade di Cala Gonone. La potenza delle onde che si stanno abbattendo sulla costa orientale della Sardegna ha creato danni alle barriere del porto della borgata marina di Dorgali.

Alcuni massi sono finiti sull’asfalto e l’acqua ha invaso tutta la parte bassa del centro abitato.

Stesso problema più a nord, a La Caletta di Siniscola, dove l’acqua è arrivata in mezzo alle case.

