A Castiadas arriva la rottamazione delle cartelle per chi ancora non è in regola con il pagamento dei tributi comunali.

Il via libera è arrivato dal Consiglio che ha approvato, appunto, il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali: «Si tratta – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - di una misura straordinaria che consente ai contribuenti di regolarizzare le posizioni Imu e Tari relative alle annualità che vanno dal 2021 al 2025. Si pagherà esclusivamente l’imposta o la tariffa dovuta, con azzeramento totale di sanzioni e interessi e il pagamento delle sole spese di notifica».

Il regolamento disciplina inoltre la questione delle variazioni di rendita catastale notificate nel 2025. Rendite «che producono effetti ai fini Imu – ha aggiunto Murgioni - solo dal primo gennaio 2026 garantendo così certezza del diritto e tutela sia per i contribuenti sia per il Comune». Alla fine «stiamo cercando di favorire – ha concluso il primo cittadino – la regolarizzazione delle posizioni pendenti e, allo stesso tempo, riduciamo i contenziosi. Tutto questo nel rispetto degli equilibri di bilancio».

Resta ancora valutare se c’è anche la possibilità di compensare i cittadini che in questi giorni hanno pagato le cartelle per intero. Una valutazione che, in caso di richieste da parte dei cittadini, sarà fatta direttamente dagli uffici.

© Riproduzione riservata