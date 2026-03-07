Ci sarebbe un corto a una fotocopiatrice all’origine dell’allarme incendio scattato questo pomeriggio nel municipio di Fonni. Il principio di incendio si sarebbe sviluppato nel corridoio dell’ufficio anagrafe, probabilmente a causa di un guasto elettrico. Fortunatamente l’edificio era chiuso e all’interno non era presente nessuno.

A confermarlo è stata la sindaca Daniela Falconi: «Probabilmente è partito da una fotocopiatrice nel corridoio dell’anagrafe. Per fortuna non c’era nessuno perché il Comune era chiuso». L’allarme è scattato nel pomeriggio e intorno alle 17:30 è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco, interessati alcuni uffici al piano terra. All’interno dei locali, invasi dal fumo, i pompieri hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri

© Riproduzione riservata