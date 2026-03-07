Massimiliano Daga è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico di Oristano. L’elezione è arrivata al termine di un’assemblea partecipata che ha visto il coinvolgimento di iscritti, circoli territoriali e numerosi amministratori locali. Per il Pd si tratta di “un passaggio importante che segna l’avvio di una nuova fase politica e organizzativa per il partito nel territorio oristanese”.

Tra gli obiettivi indicati dalla nuova segreteria c’è il rafforzamento del radicamento del partito nelle comunità locali e il rilancio del confronto con cittadini, associazioni, sindacati, imprese e realtà del terzo settore. Il nuovo gruppo dirigente lavorerà per ricostruire “un forte presidio politico e sociale in tutta la provincia”, con attenzione ai temi che incidono sulla vita dei cittadini: lavoro, sanità territoriale, trasporti, sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente, politiche giovanili e contrasto allo spopolamento delle aree interne.

Tra i primi impegni annunciati c’è anche l’avvio di una campagna di informazione in vista del prossimo referendum, con il Partito Democratico oristanese che ha deciso di sostenere “con convinzione le ragioni del No”.

Nel documento il partito guarda anche alle prossime elezioni amministrative e alla situazione del capoluogo. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di “un progetto aperto e inclusivo in vista delle elezioni comunali del capoluogo”, anche alla luce di quella che viene definita “la disastrosa esperienza della coalizione di centrodestra e la giunta Sanna”. Nei prossimi giorni sarà resa nota la composizione completa della segreteria provinciale.

