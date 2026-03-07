L’amministrazione comunale di Sorso-Assessorato Pubblica Istruzione e Pari Opportunità -in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Sorso-Sennori, ha avviato il secondo progetto Aba (Analisi del Comportamento), nelle scuole consolidando la continuità educativa.

Scopo principale del progetto è quello di offrire un supporto qualificato al personale docente e alle figure educative operanti nel contesto scolastico, attraverso l’applicazione di strategie e procedure basate sull’analisi del comportamento, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di abilità linguistiche, sociali, comportamentali, di autonomia e di apprendimento didattico negli studenti, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

«L'intento dell'Amministrazione è quello di supportare sul campo il corpo docente sulla gestione di comportamenti problema in alunni fragili - afferma l’assessora alla Politiche sociali e all’Istruzione Serena Camboni - rinforzando il lavoro svolto già egregiamente dai docenti. Ringrazio la Funzione Strumentale del nostro istituto scolastico e la pedagogista Silvia Moretti che gestisce i contatti tra scuola e specialisti, nella ferma convinzione che lavorare sull'inclusione sia una carta vincente solo se si coopera su più fronti».

