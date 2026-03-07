il rogo
07 marzo 2026 alle 17:50
Sassari, a fuoco una macchina: l’intervento dei vigili del fuocoGli operatori hanno spento subito le fiamme limitando il danno alla sola parte anteriore del veicolo
Incendio di un’autovettura oggi a Sassari.
Nel pomeriggio, attorno alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ortobene, nel quartiere di Sant’Orsola, per il rogo di una macchina che rischiava di coinvolgere gli altri mezzi vicini.
L’arrivo dei pompieri ha impedito questa eventualità: gli operatori hanno spento subito le fiamme limitando il danno alla sola parte anteriore del veicolo.
Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Non si segnalano feriti.
