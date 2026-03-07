I carabinieri di Selargius hanno arrestato un 28enne, colpito da un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica. Il giovane, è stato condannato in via definitiva per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per ricettazione, per porto abusivo di armi e per evasione. Deve scontare una pena residua di due anni e quattro mesi di reclusione.

Il giovane al termine delle procedure di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove sconterà la condanna.

