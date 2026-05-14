Trump: Voglio ringraziare il mio amico Xi Jinping per questa bellissima giornata

(Agenzia Vista) Pechino, Cina, 14 maggio 2026 "Bene, grazie mille. È un grande onore. È stata una giornata fantastica e, in particolare, desidero ringraziare il Presidente Xi, mio amico, per questa magnifica accoglienza; è stata davvero un'accoglienza magnifica, senza eguali. E grazie per averci ospitato così gentilmente", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso al banchetto di Stato offerto in suo onore nella prestigiosa Grande Sala del Popolo, a Pechino. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev