Un uomo di 73 anni è morto nel pomeriggio a Guspini in seguto a un incidente causato probabilmente da un malore. La vittima è Giovanni Battista Peddis, 73 anni, originario di Gonnosfanadiga.

L'uomo percorreva la via Roma quando ha perso il controllo del mezzo. L'auto è andata a finire sul paolo del semaforo.

Nonostante la rapidità dei soccorsi e i disperati tentativi di rianimazione, per il 73enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto sul colpo, rendendo vano ogni sforzo.

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