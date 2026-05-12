Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il semaforo, una vittima a GuspiniForse un malore alla base dell’incidente in cui ha perso la vita Giovanni Battista Peddis, 73 anni
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Un uomo di 73 anni è morto nel pomeriggio a Guspini in seguto a un incidente causato probabilmente da un malore. La vittima è Giovanni Battista Peddis, 73 anni, originario di Gonnosfanadiga.
L'uomo percorreva la via Roma quando ha perso il controllo del mezzo. L'auto è andata a finire sul paolo del semaforo.
Nonostante la rapidità dei soccorsi e i disperati tentativi di rianimazione, per il 73enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto sul colpo, rendendo vano ogni sforzo.