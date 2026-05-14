Discorso del Papa alla Sapienza, standing ovation e lunghi applausi

Roma, 14 mag. (askanews) - Lunghi applausi per Papa Leone XIV all'Università la Sapienza di Roma; al termine del discorso del Pontefice nell'Aula Magna c'è stata una standing ovation.Anche durante il suo intervento Leone è stato interrotto due volte da lunghi applausi quando ha toccato i temi del riarmo da non scambiarsi con la sicurezza e quando è tornato achiedere per il mondo una pace "disarmata e disarmante".