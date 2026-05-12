Anche l’ossicodone spopola a Cagliari tra i consumatori di droga. Il fortissimo oppioide, molto più potente della morfina, è stato sequestrato in gran quantità nel centro storico cittadino, in piena zona rossa.

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile della Questura del capoluogo, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto alla criminalità e allo spaccio in piazza del Carmine, ha arrestato quattro persone.

Gli agenti, appostati in zona, hanno osservato e documentato diversi episodi di cessione di droga, prima di intervenire e trarre in arresto gli spacciatori, tre algerini e un tunisino, tutti regolari sul territorio nazionale.

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di circa 100 grammi di droga e 300 pastiglie di ossicodone, destinate alla vendita proprio in piazza del Carmine. L’abuso di questo pericolosissimo farmaco, che spopola negli Stati Uniti, è un fenomeno che ora sta emergendo anche a Cagliari, soprattutto tra i più giovani.

All’operazione della Questura, predisposta nell’ambito dei controlli straordinari nella zona rossa istituita nel settembre 2025 per garantire maggiore sicurezza e contrastare degrado e microcriminalità, hanno partecipato gli investigatori della Squadra Mobile, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con equipaggi delle Volanti, operatori del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile antidroga e personale della Polizia Amministrativa.

(Unioneonline/L)

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