La tradizione della pasta fresca al TUTTOFOOD di Milano

Milano, 14 mag. - Nonna Rina, brand del gruppo Nonno Nanni, interpreta in chiave contemporanea la grande tradizione italiana della pasta fatta in casa. Si è presentata così al TUTTOFOOD di Milano, portando in fiera un racconto corale fatto di tradizione, cura artigianale e innovazione di prodotto. Ha parlato così Luca Galuppo, Direttore Marketing di Latteria Montello: "Rappresenta una grande occasione per incontrare operatori del settore e per presentare l'evoluzione dei nostri brand Nonna Rina, Nonno Nanni e Tonon. Stiamo portando importanti novità come il rilancio della gamma gastronomia, le mozzarelline affumicate e inoltre la gamma senza lattosio, dove stiamo lanciando lo stracchino senza lattosio che si unisce a robiola spalmabile e quindi completa la gamma".Nello spazio espositivo, presente anche la nuova linea di pasta fresca senza lattosio ripiena di formaggi. Un progetto che vuole ascoltare le nuove esigenze alimentari e la volontà di rendere il piacere della pasta fresca accessibile a tutti, senza rinunciare al gusto. "Per quanto riguarda Nonna Rina presentiamo la linea senza lattosio composta da ravioloni cotto affumicato e robiola Nonno Nanni senza lattosio e girasoli pesto e stracchino Nonno Nanni senza lattosio. Per noi questa è un'importante piattaforma" ha aggiunto Galuppo.Innovazioni studiate per soddisfare le esigenze anche del target più sofisticato, a conferma della grandissima specializzazione del marchio e della vocazione a esaudire richieste di elevata resa e di massima versatilità. (Servizio Pubbliredazionale)