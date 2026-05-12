Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di un cuoco senegalese di 36 anni trovato senza vita all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Alagon, a Cagliari.

Sul posto questa mattina sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, che hanno effettuato i primi rilievi: non sarebbero emersi elementi o segni di violenza. L’ipotesi è che si sia trattato di morte naturale.

Ma la Procura ha comunque disposto il trasferimento della salma al Brotzu, dove rimarrà in attesa degli esami che dovranno chiarire ulteriormente le cause della morte.

(Unioneonline)

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