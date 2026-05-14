Le "alghe" al Poetto, Federalberghi: "Vanno rimosse, brutta immagine con l'America's Cup"
Le alghe al Poetto, alla prima fermata, continuano a far discutere. Secondo Federalberghi, è un colpo all’immagine di Cagliari soprattutto in occasione di un evento mondiale come l’America’s Cup.
La proposta di Confesercenti che rappresenta i titolari delle attività economiche presenti sul litorale: "Si possono spostare temporaneamente per liberare la spiaggia". Nel video Fausto Mura, presidente Federalberghi Sud Sardegna e Roberto Bolognese, presidente Confesercenti Sardegna.