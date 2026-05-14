A Capo Peloro la 2 tappa di "Look Up Clean Up" Save the Planet

Capo Peloro, 14 mag. (askanews) - Continua a crescere "Look Up Clean Up", il progetto lanciato da Save the Planet - No Profit. Un'iniziativa di portata nazionale, realizzata grazie al sostegno delle aziende Enegan e Neogreen che, in un vero e proprio giro d'Italia, si cimentano in una vera e propria missione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e nella diffusione di buone pratiche per la salvaguardia del pianeta.Il progetto prosegue con la seconda tappa in Sicilia, un tour in diverse città italiane, un percorso che unisce impegno concreto e partecipazione, con l'obiettivo di trasformare territori e comunità, in promotori di un cambiamento positivo. La prima tappa si è svolta il 12 aprile a Brisighella (provincia di Ravenna), coinvolgendo molti bambini, associazioni e genitori impegnati tutti insieme per la nobile causa di salvaguardia dell'ambiente. Dal nord al sud, il progetto ha fatto tappa a Capo Peloro (Messina), domenica 10 maggio, aprendo un nuovo capitolo. L'obiettivo di "Look Up Clean Up" è sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità.Le parole del Dott. Giuseppe Laface, Amm. Unico Messina Servizi bene Comune: "L'evento di oggi è un evento a mio avviso simbolico, una tappa nazionale di un percorso che a Messina trova occasione di farsi a Capo Peloro. Siamo in una delle spiagge più belle d'Italia, come dice National Geographic è un simbolo, l'imbocco dello stretto, lo stretto di Messina, uno di quei posti unici al mondo, quindi ci sta tutta l'iniziativa di Save the Planet, di tutelare un ambiente come questo che deve essere sempre protetto e quindi abbiamo colto con molto favore questa iniziativa e abbiamo fatto plauso agli organizzatori assicurando tutta la nostra massima assistenza". Un percorso che mette al centro il messaggio: la tutela dell'ambiente passa anche da gesti quotidiani e concreti. Scelta tra le spiagge più belle d'Italia, Capo Peloro (Messina), è un punto panoramico iconico. Ad ogni tappa volontari di Save the Planet, associazioni, istituzioni, cittadini e studenti di istituti locali si impegneranno in questa attività di pulizia. Ogni gesto conta. Sensibilizzare la popolazione verso la sostenibilità significa scegliere ogni giorno ciò che fa bene all'ambiente. L'intervista a Giuseppe Intelisano, Sales Manager Enegan: "Per noi di Save the Planet Enegan è una tappa importante perché è una tappa siciliana, Messina è la porta della Sicilia e sono tanti coloro che venuti da diverse parti della Sicilia, ed ha un valore sicuramente importante. Svolgiamo un'attività che porta del bene all'ambiente. Essere poi rappresentante per un'associazione come Save the Planet mi completa nel mio personale, quindi nel privato riesco a fare quello che riesco a fare nella vita anche professionale".L'evento finale sarà in programma nella settimana a partire dal 20 settembre a Firenze con una manifestazione che prevede iniziative, tavole rotonde e appuntamenti con un unico comune denominatore: la salvaguardia del pianeta. Le attività complementari non finiscono qui, il progetto ha avviato una collaborazione con la, FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, grazie alla quale sarà possibile partecipare ad un contest fotografico aperto sia a fotografi professionisti che amatoriali, con al centro temi quali sostenibilità e ambiente. Successivamente, gli scatti verrano esposti a Firenze in occasione della tappa conclusiva.Per ulteriori dettagli e per aderire all'iniziativa è possibile collegarsi alla pagina dedicata https://www.savetheplanet.green/cleanup