Ucraina, Yermak, ex braccio destro di Zelensky, in custodia cautelare

Kiev, 14 mag. (askanews) - L'Alta Corte Anticorruzione ucraina ha disposto due mesi di custodia cautelare per Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, accusato di far parte di un'organizzazione che avrebbe riciclato proventi illeciti nella costruzione di immobili di lusso a sud di Kiev. Yermak, 54 anni, ha ricoperto il ruolo di consigliere principale di Zelensky dal 2020 alla fine del 2025, diventando uno degli uomini più influenti del Paese.La Corte ha fissato una cauzione di 140 milioni di grivnie, circa 3 milioni di euro. Soldi che Yermak ha detto di non avere, mentre è pronto a fare ricorso: "Rimango fermo sulla mia posizione. Contesterò ogni accusa. C'è stata una sentenza del tribunale. Continuerò a lottare. Rimango in Ucraina. Il procedimento proseguirà. Non ho nulla da nascondere", ha affermato in aula.