Regione, progetto del Corecom nelle scuole elementari: «Ricostruire la storia sui Podcast»

Si chiama ''Promozione della Memoria e del giornalismo di qualità'', il Progetto del Corecom Sardegna con l'Istituto Comprensivo Giovanni Lilliu di Cagliari. Gli alunni di tre classi, seguendo le regole base dell'attività giornalistica, hanno raccolto materiale e realizzato interviste con gli ospiti della casa di riposo di Cristo Re. Il loro lavoro è poi sfociato in un Podcast, presentato in Consiglio Regionale.

MARIO CABASINO PRESIDENTE CORECOM SARDEGNA

ALESSANDRA COCCO DIRIGENTE ISTITUTO COMPRENSIVO LILLIU CAGLIARI

