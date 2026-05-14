Sanità digitale: "Opportunità straordinaria per portare cure a Carloforte e la Maddalena"

Ospedali virtuali come risposta per portare cure nelle isole minori. Progetto anche per La Maddalena e a Carloforte.

“La sanità digitale rappresenta una risorsa straordinaria per portare la cura più vicino alle persone, soprattutto nei territori più fragili, nelle aree interne e nelle isole minori. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Anche per la Sardegna è una opportunità importantissima. In particolare, è molto significativo che siano in fase di sviluppo progetti per la realizzazione di ospedali virtuali a La Maddalena e a Carloforte"