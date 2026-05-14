La salumeria diventa sempre più contemporanea

Milano, 14 mag. (askanews) - In occasione di Tuttofood 2026, Veroni ha presentato una visione della salumeria sempre più contemporanea, capace di interpretare i nuovi stili di consumo senza perdere il legame con la tradizione italiana. Dall'aperitivo alle soluzioni ready-to-eat, passando per il foodservice professionale e il consumo on-the-go. Ha parlato così Emanuela Bigi, Direttore Marketing Gruppo Veroni: "C'è la richiesta e la necessità del consumatore di avere un pranzo veloce, pratico, un break durante la giornata perché sempre di più i momenti di consumo diventano fluidi. Non c'è più solo il mattino, il pranzo e la cena ma diversi momenti. Lo snack che noi creiamo è un mix di salumi, formaggi, frutta secca e grissini, quindi anche proteico e completo da un punto di vista nutrizionale."Accanto all'innovazione, resta centrale il richiamo alla tradizione, rappresentata dalle storiche mortadelle, con un approccio sempre più orientato alla qualità delle materie prime, alla trasparenza e al benessere del consumatore. A fare da filo conduttore è il progetto dedicato all'aperitivo italiano, che continua a promuovere il valore della convivialità attraverso eventi, partnership e attività diffuse sul territorio. "Veroni è sempre più sinonimo di aperitivo. È un posizionamento nato negli Stati Uniti, dove siamo simbolo dell'aperitivo italiano e anche in Italia abbiamo sviluppato un progetto che si chiama Veroni La Sostanza Dell'Aperitivo, perché non si deve solo bere bene, ma bisogna anche saper mangiare bene e di qualità" ha concluso Bigi.Si completa così la trasformazione di uno dei rituali più iconici del lifestyle italiano in un'esperienza contemporanea e condivisa.