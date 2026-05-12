Tortolì, fucilate al Consorzio industriale: presidente (e sindaco) nel mirinoI colpi, esplosi con un calibro 12, hanno frantumato il vetro dell’ufficio di Marcello Ladu. Indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei
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Colpi d’arma da fuoco sulla finestra della stanza del presidente del Consorzio industriale nonché sindaco di Tortolì. Le fucilate, esplose con un calibro 12, hanno frantumato il vetro dell’ufficio di Marcello Ladu nella sede di via Paolo Arzu.
I pallettoni sono piombati sull’infisso durante la scorsa notte, quando le strade della zona industriale di Baccasara erano semideserte.
Sul caso, che ha suscitato preoccupazione nell’ambiente politico cittadino, indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei, intervenuti con il personale della stazione di Tortolì e del nucleo operativo.
Il movente ipotizzato è legato all’attività amministrativa del Consorzio.