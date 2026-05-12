Ha acceso il trattorino tosaerba, ci è rimasto agganciato ed è stato trascinato dal mezzo per diversi metri, riportando delle ferite che gli sono risultate fatali.

È morto così, in un terreno incolto di sua proprietà nelle campagne di Sant’Isidoro (Quartucciu) un novantatreenne quartese: la dinamica dell'incidente purtroppo non gli ha lasciato scampo, causandone il decesso.

La ricostruzione dell’incidente è stata effettuata dai carabinieri della stazione temporanea di Flumini, allertati ieri sera dai familiari dell’anziano dopo la scoperta del corpo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 che, dalle condizioni della salma e dalle prime osservazioni relative allo stato di decomposizione, hanno ipotizzato che il tragico evento possa essere risalente a diversi giorni prima del ritrovamento.

(Unioneonline)

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