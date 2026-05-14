Regione, ''Manovrina'' in Consiglio: corsa contro il tempo con l'incognita Amministrative

Può iniziare in Consiglio regionale la corsa contro il tempo sulla Variazione di Bilancio da 750 milioni. Appena trasmessa, con il parere dei revisori dei conti, si guarda già all'urgenza di accelerare e cogliere le occasioni della manovrina di primavera, come è stata annunciata. Arricchito dalle risorse della vertenza entrate, di fatto è l'atteso primo provvedimento finanziario di legislatura con una massa manovrabile importante: circa 300 milioni in mano al consiglio. Dalla prossima settimana le Commissioni saranno al lavoro sul testo. Il via libera definitivo potrebbe arrivare entro la metà giugno. C'è però l'incognita Amministrative. Sul percorso della Manovrina, infatti, esiste il rischio di un rallentamento per via della campagna elettorale. Ma, dall'opposizione, ci sono anche dubbi che proprio l'effetto risorse possa influenzare la corsa al voto nei comuni del 7 e 8 giugno. Fare bene e fare in fretta, pare comunque la volontà trasversale, considerando anche il previsto arrivo dell'assestamento di bilancio estivo. Resta il nuovo spettro sui lavori dell'aula, quel numero legale mancato nelle ultime sedute. Il presidente dell'Assesmblea Piero Comandini ha annunciato che domani, nella conferenza dei capigruppo, rivolgerà un appello trasversale per evitare il ripetersi di simili episodi: «Le assenze - ha detto Comandini - sono giustificate soltanto da validi motivi istituzionali».

Interviste a:

PIERO COMANDINI, PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

FAUSTO PIGA, VICE CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE

MICHELE CIUSA, CAPOGRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE CONSIGLIO REGIONALE

STEFANO SCHIRRU, CAPOGRUPPO GRUPPO MISTO CONSIGLIO REGIONALE