Trump in Cina: colloqui con Xi "estremamente positivi e produttivi"

Pechino, 14 mag. (askanews) - "Estremamente positivi e produttivi". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito i suoi colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping a Pechino. "Abbiamo avuto colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi oggi con la delegazione cinese, e questa sera sarà un'altra preziosa occasione per discutere, tra amici, di alcuni degli argomenti affrontati oggi, tutti di grande interesse sia per gli Stati Uniti che per la Cina. È stato un grande onore essere qui con voi", ha dichiarato Trump durante un banchetto tenutosi in suo onore nella Grande Sala del Popolo.