Ossicodone a Cagliari, il Serd: «Il mercato della droga vuole creare nuove dipendenze»
Preoccupa gli operatori del Serd di Cagliari il sequestro, nei giorni scorsi, di 300 pastiglie di ossicodone in piazza del Carmine. ''Il mercato della droga sta cercando di diffondere tra i giovani nuove sostanze che creano forte dipendenza'' spiega Mercede Masia responsabile del Servizio Dipendenze della Asl 8. Gli effetti di questo oppioide semisintetico, utilizzato come antidolorifico per il dolore cronico o post operatorio, sono molto pericolosi se viene utilizzato senza seguire terapia medica. Se mischiato con altre sostanze o bevande alcoliche può causare crisi respiratorie, portando rapidamente a stati di coma, gravi crisi di astinenza e anche alla morte. In America l'uso dell'ossicodone e i suoi effetti devastanti sono diventati una vera emergenza. Gli specialisti del Serd sono a disposizione per la terapia di disintossicazione ma anche per fornire assistenza e informazioni. Nel video l'intervista a Mercede Masia repsonsabile del Serd di Cagliari.