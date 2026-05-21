Sardegna, il turismo statunitense in atterraggio: per l'Isola enormi ricadute economiche

È un momento storico per i collegamenti aerei da e per la Sardegna ora connessa con lo scalo Jfk di New York grazie al volo operato dalla compagnia Delta. Atterraggio avvenuto in anticipo sulla pista del ''Costa Smeralda'' di Olbia intitolato di recente al principe Karim Aga Khan, che sognava una tratta diretta verso gli Stati Uniti. Il B-767 è arrivato quasi al completo in meno di otto ore con 211 passeggeri a bordo ed è ripartito poi con oltre 100 viaggiatori. Ripercussioni notevoli per l'indotto economico isolano dato che questo tipo di turismo è considerato di livello e quindi ''altospendente''. Si proseguirà sino a fine ottobre, con una cadenza di quattro frequenze settimanali. Le considerazioni di Silvio Pippobello amministratore delegato Geasar.