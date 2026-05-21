Maxi blitz tra Veneto e Toscana, smantellato gruppo di matrice sinti

Roma, 21 mag. (askanews) - Vasta operazione dei carabinieri con circa 100 uomini dalle prime ore del mattino, tra Veneto e Toscana, diretta dal Comando provinciale di Vicenza.L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati. Il provvedimento mira a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinti, secondo i carabinieri dedito a rapine e furti.Nel blitz, impiegati anche i reparti speciali delle Aliquote di Primo Intervento (Api) e le Squadre Operative di Supporto (Sos), oltre alle unità cinofile. Eseguite perquisizioni domiciliari, per cercare armi e refurtiva accumulata dal gruppo criminale.