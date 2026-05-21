Raccontare l'antiquario, seconda edizione del premio letterario FIMA

Milano, 21 mag. (askanews) - Seconda edizione per il concorso letterario "Antiquario, Protagonista di Arte e Cultura", istituito dalla Federazione Italiana Mercanti d'Arte - FIMA e dedicato ai racconti inediti, in collaborazione con il Giornale dell'Arte e Confcommercio Imprese per l'Italia. Un progetto per promuovere il lavoro dell'antiquario anche attraverso la letteratura."L'anno scorso - ha spiegato ad askanews Fabrizio Pedrazzini, presidente FIMA - è stato il primo anno che abbiamo istituito questo premio perché volevamo mettere in luce la figura dell'antiquario. Abbiamo avuto subito un buon successo, e abbiamo ricevuto 240 scritti. Però in tanti testi si parlava del restauro, si parlava di botteghe buie e polverose, mentre invece vorremmo mettere proprio in risalto quella che è figura dell'antiquario oggi preparato sulla sua materia specifica e quindi l'abbiamo messo anche nel nostro bando in modo che si capisca anche per il lettore". Possono concorrere al premio racconti inediti e originali: saranno scelti i migliori tre più sette menzioni speciali. Il tutto con l'idea di raccontare cosa significa essere antiquario oggi. "Una volta esisteva la bottega dell'antiquario che trattava dall'oggettino al mobile, al dipinto, un po' tutto quello che era antico - ha aggiunto il presidente - oggi invece la professione dell'antiquario si è molto specializzata".Il contesto del mercato dell'arte ci parla di una situazione non semplice, ma anche di possibilità che si aprono. Com'è la situazione per gli antiquari? "È un momento non positivo per il mercato in generale e per il mercato dell'antiquariato ancora di più - ha concluso Pedrazzini - però c'è ancora spazio, c'è gente che apprezza il bello e quindi va recuperata".La cerimonia di premiazione del concorso letterario di FIMA si terrà a novembre ed è possibile partecipare fino al 12 luglio.