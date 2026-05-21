Il meteo promuove la Louis Vuitton Cup

Il meteo previsto su Cagliari è quello che velisti e organizzatori speravano. Per la Louis Vuitton Cup: sole, mare stabile e vento sostenuto ma senza eccessi. Sul campo di regata monitoraggio continuo dall'Aeronautica Militare, impegnata sia nel controllo dello spazio aereo sia nel supporto meteorologico alle regate. Il tenente colonnello Carlo Spanu, del servizio meteo di Decimomannu, parla di condizioni “perfette” per il fine settimana della competizione. Sabato e domenica saranno giornate soleggiate, con venti intorno ai 15 nodi e raffiche che potrebbero diventare decisive nelle scelte tattiche degli equipaggi. Il maestrale lascerà progressivamente spazio a una rotazione dei venti, ma senza variazioni improvvise durante le regate. Anche il mare resterà favorevole, con poche onde e condizioni stabili sul golfo. Dopo mesi più instabili, il campo di regata naturale della città arriva così all’appuntamento più atteso nelle condizioni ideali: spettacolare per chi gareggia, perfetto anche per il pubblico che seguirà le prove dal mare e dalla costa.