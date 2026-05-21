Filippo Gianfriddo, per il timpanista del Lirico l’esordio da direttore d’orchestra

Dopo trent’anni trascorsi tra i leggii e le grandi produzioni del Teatro Lirico di Cagliari, per Filippo Gianfriddo arriva il momento di una nuova sfida artistica. 51 anni, fiorentino di nascita ma ormai sardo d’adozione, il musicista farà il suo esordio ufficiale da direttore d’orchestra domani alle 21 nella Chiesa di San Pietro Apostolo di Forlimpopoli, guidando l’Orchestra La Corelli nella prima esecuzione assoluta di “Vita nova”, composizione firmata da Alessandro Salandrini. Un debutto particolarmente significativo per il timpanista del Lirico cagliaritano, che dopo una lunga carriera orchestrale si presenterà per la prima volta sul podio davanti al pubblico. L’appuntamento sarà poi replicato domenica alle 11 nel Foyer Teatro Pedrini di Brisighella, ancora una volta alla guida dell’ensemble romagnolo. Un passaggio importante nel percorso di Gianfriddo, costruito in decenni di musica vissuta tra palcoscenico, orchestra e studio della direzione.