Uil Sardegna, Fulvia Murru: «La prima vertenza da affrontare è la sanità»

Al XIX congresso Uil Sardegna, la segretaria generale Fulvia Murru indica la priorità dell’Isola: «La prima vertenza che va assolutamente presa in mano è quella della sanità». Non bastano annunci o protocolli ma serve un impegno concreto per la risoluzione dei problemi: «Abbattere le liste d’attese, fare più prevenzione perché in Sardegna ci si è dimenticati di farla, e troppi sardi costretti a curarsi fuori dalla Sardegna. È intollerabile. Quando non ci sono risposte alla salute e ai bisogni dei cittadini allora non c’è lavoro né altro».