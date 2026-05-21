Regione, al via la “Manovrina” da 750 milioni: in Commissione parte l’iter tra tensioni e polemiche

È il giorno, in Consiglio Regionale, dell'attesa Variazione da 750 milioni, arricchita dalle prime risorse della Vertenza Entrate. In Commissione Bilancio inizia l'iter con la relazione del testo da parte dell'Assessore Giuseppe Meloni. Testo che poi verrà trasmesso alle altre Commissioni per il parere sulle parti di competenza. Oltre 300 i milioni slegati da spese obbligate.

E proprio per massa manovrabile, è il piu importante provvedimento finanziario, da inizio legislatura. Tra gli impegni, già nel testo varato dalla Giunta un mese fa, 100 milioni sulla sanità. 30 sul lavoro, altrettanti per la nota e criticata operazione di privatizzazione dei tre aeroporti sardi. Il lavoro si concentrerà soprattutto per coniugare interventi strutturali e misure emergenziali.

«Fare in fretta ma fare bene», è il pensiero trasversale che spingerà l'approvazione in aula della Manovrina forse a fine giugno. In mano al Consiglio Regionale una cifra ingente che imporrà anche riflessioni e confronti, in particolare sulle nuove emergenze, come il caro carburante. Non certo viatico ideale appare la scia di polemiche che accompagna l'avvio del percorso.

ALESSANDRO SOLINAS PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CONSIGLIO REGIONALE

FAUSTO PIGA VICE CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE