Napoli, crollo Vela rossa: famiglie sgomberate rientrano in case

Napoli, 20 mag. (askanews) - Si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza e le attività di rimozione delle macerie con gli escavatori dei vigili del fuoco alla Vela Rossa di Scampia che era stata interessata da un cedimento parziale. A seguito degli ulteriori e approfonditi sopralluoghi tecnici l'edificio di via Piero Gobetti 121 a Napoli è stato dichiarato completamente agibile. Secondo gli esperti non sussiste alcun profilo di rischio statico, di conseguenza tutti i nuclei familiari precedentemente allontanati in via precauzionale sono stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni. A tutela della massima tranquillità dei residenti e a puro titolo preventivo, per tutta la notte è rimasto attivo sul posto un presidio fisso composto da vigili del fuoco, Protezione civile regionale e polizia di Stato.