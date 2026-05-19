Bari Sardo, bimba di 9 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al BrotzuLa piccola era in un campeggio del centro ogliastrino con i genitori: intervento dell’elisoccorso
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Le è caduta addosso una pentola d’acqua bollente che le ha provocato ustioni di secondo grado al torace e sulle gambe.
Una bimba tedesca di 9 mesi, in vacanza con la famiglia in un campeggio di Bari Sardo, è stata trasportata con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari. È successo intorno alle 18 di oggi.
Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 e, alla luce della dinamica dei fatti, la centrale operativa di Sassari ha attivato Echo Lima 1, decollato dalla base di Olbia.
La piccola è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica. Le sue condizioni sono comunque rassicuranti.