Le è caduta addosso una pentola d’acqua bollente che le ha provocato ustioni di secondo grado al torace e sulle gambe.

Una bimba tedesca di 9 mesi, in vacanza con la famiglia in un campeggio di Bari Sardo, è stata trasportata con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari. È successo intorno alle 18 di oggi.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 e, alla luce della dinamica dei fatti, la centrale operativa di Sassari ha attivato Echo Lima 1, decollato dalla base di Olbia.

La piccola è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica. Le sue condizioni sono comunque rassicuranti.

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