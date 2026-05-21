Torna "A Nome Loro 2026 - Musiche e voci per le vittime di mafia"

Castelvetrano (TP), 21 mag. (askanews) - Si arricchisce di altri grandi ospiti la IV edizione di "A Nome Loro - Musiche e voci per le vittime di mafia", la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull'onda emotiva scaturita dall'arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro e ideata dalla pianista e compositrice jazz Sade Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica.L'evento, che chiama a raccolta ogni anno grandi artisti della musica italiana, protagonisti della lotta alla mafia e familiari delle vittime, è in programma il 30 maggio nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, dalle ore 14.00, in provincia di Trapani, a pochi passi dalle abitazioni dei familiari del boss ormai defunto.Donatella Rettore, la cantautrice Giulia Mei e l'attrice Simona Malato, interprete del ruolo della sorella di Matteo Messina Denaro nella fiction Rai "L'invisibile: la cattura di Mattia Messina Denaro", sono i nomi che si aggiungono ai numerosi artisti già annunciati per l'edizione 2026 della manifestazione: Nada, The Zen Circus, Mauro Ermanno Giovanardi, Simona Molinari, gli Avion Travel, i Santamarea, Dario Mangiaracina di La rappresentante di lista, Mario Venuti & Tony Canto, Rancore, Anastasio, Galeffi, Savana Funk, Giuseppe Anastasi, Bungaro/Casarano/Monteduro, Amudi Safa, Leila Shirvani, Canta fino a Dieci, Ernesto Marciante, Shakalab, Chris Obehi, Jerusa Barros, Cico Messina, Claudio Covato, Giuseppe Patti, Gli Asteroidi e il Coro Boy-scout Castelvetrano 1, cui si aggiungono artisti provenienti dal cinema, dal teatro e dalla televisione come Donatella Finocchiaro, Fabio Celenza, Roberto Lipari e Antonio Panzica. A breve saranno svelati altri ospiti a sorpresa che completeranno il programma della giornata dedicata alla memoria delle vittime di mafia e all'impegno civile attraverso la musica, il teatro e la cultura.Anche quest'anno, inoltre, porteranno sul palco la loro testimonianza protagonisti dell'impegno contro la criminalità organizzata come Luisa Impastato di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo, il giudice Massimo Russo, gli ex rappresentanti della Polizia di Stato Rino Germanà e Marco Mariconda, Francesca Andreozzi della Fondazione Pippo Fava, Paola Galuffo di Patto per Restare, Peppe Provinzano, Presidente di Comunità Cantieri Culturali Zisa, e le associazioni Fondazione Falcone, Addio Pizzo, Must 23, Libera Sicilia. Alla manifestazione porteranno il loro saluto il Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Giorgio Mulè, il componente della Commissione Cultura Camera dei Deputati On. Matteo Orfini, il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il sacerdote Don Giuseppe Undari, e i Segretari Nazionali e della Regione Sicilia di CGIL CISL UIL.