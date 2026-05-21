Edilizia sostenibile, Capaccioli: Italia leader europeo

Roma, 21 mag. (askanews) - "Il nostro paese, a livello mondiale, è l'unico ad essere stato presente per diverse volte nella top ten dei paesi per numero di edifici certificati. Basti pensare che in relazione agli edifici certificati è come se avessimo costruito una città sostenibile per 500 mila persone. Parliamo di 2000 edifici di cui 1000 già certificati e 1000 in corso di certificazione, con livelli di certificazione per oltre l'80 per cento gold e platinum. Da questo punto di vista guardando al resto del mondo dove ogni chapter locale del Green Building Council prova a sviluppare attività nel mondo della sostenibilità a salvaguardia del pianeta e della decarbonizzazione l'Italia ha una leadership che può essere europea che vuole essere internazionale potendo mostrare in una città come questa davvero molto da mostrare per capacità del saper fare e cultura del made in Italy".Lo ha dichiarato il presidente di Green Building Council Italia Fabrizio Capaccioli in occasione di GBCI Europe Circle a Milao, evento annuale di riferimento per la comunità europea del protocollo Leed.